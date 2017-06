Toru Maki a été nommé en qualité de nouveau président et CEO de PFU EMEA Limited. Cette filiale de Fujitsu est responsable de la vente et du marketing des scanners de documents de la marque. Toru Maki a pour objectif d’étendre davantage la position de PFU dans la zone EMEA en développant le marché matériel et en mettant l’accent sur ses logiciels PaperStream et ScanSnap ainsi que sur les services professionnels.

Toru Maki a rejoint Fujitsu en 1982 où il a occupé différents postes dans la finance et l’administration ainsi que des fonctions de direction. Avant d’accéder à son nouveau rôle, il était à la tête des activités Scanners en Inde et directeur senior des ventes internationales. Taru Maki est basé au Royaume-Uni.