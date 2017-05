Changement de gouvernance chez Econocom. Le conseil d’administration vient en effet de confier la direction opérationnelle du groupe à Robert Bouchard, une montée en grade qui laisse présager une transition en douceur à la tête de l’intégrateur bruxellois. « Je suis heureux que mon fils Robert, qui occupait déjà les fonctions de président de Digital Dimension, vice-président du conseil d’administration, et de président du comité d’audit, puisse conduire une nouvelle étape de la construction d’Econocom qui s’annonce passionnante », commente dans un communiqué le fondateur et PDG d’Econocom, Jean-Louis Bouchard. « Notre groupe est solide, nous venons de renforcer de plus de 180 millions d’euros nos fonds propres grâce à la conversion anticipée de l’Ornane, nos perspectives sont bonnes et nous annoncerons en septembre prochain notre nouveau plan stratégique « e comme excellence » qui sera résolument orienté vers l’excellence opérationnelle et une forte amélioration de la rentabilité. Le groupe, doté d’une direction générale renforcée, est ainsi prêt à poursuivre son aventure. »

Afin de se consacrer à ses nouvelles fonctions opérationnelles, Robert Bouchard quittera la présidence du comité d’audit d’Econocom Group, où il sera remplacé par Jean-Philippe Roesch. Administrateur non exécutif, ce dernier connait parfaitement le groupe pour y avoir occupé notamment les fonctions de directeur financier puis de directeur général en charge des fonctions support.