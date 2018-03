Jean-Louis Bouchard a cédé le 19 mars les rênes d’Econocom à son fils Robert Bouchard. Celui qui avait créé le groupe en 1974 sous le nom d’ECS, une entreprise spécialisée dans la location de matériel informatique, conserve toutefois la présidence du conseil d’administration.

Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion et de l’université de Stanford, Robert Bouchard a commencé sa carrière dans un tout autre domaine en créant et développant trois restaurants à Paris. Il a rejoint Econocom en 2009 en tant que membre du conseil d’administration tout en poursuivant d’autres activités, notamment celle de président d’APL, société de conseil et concepteur de datacenters. En 2015, il prend la vice-présidence du groupe, dont il devient, cette même année, président du comité d’audit, poste qu’il occupe pendant deux ans. En 2016, il prend des fonctions opérationnelles en assurant la direction de la filiale Digital Dimension puis est nommé COO d’Econocom en 2017. Dirigeant depuis l’ensemble des opérations du groupe, il mène à bien la phase finale du plan stratégique « Mutation 2013-2017 ».

« Je travaille étroitement avec Robert depuis plus de 20 ans. Il a toutes les qualités pour assumer ses nouvelles fonctions et conduire le groupe, avec succès, dans une nouvelle phase de développement et de création de valeur. Point très important, il partage et incarne pleinement les valeurs et l’esprit entrepreneurial du groupe. Comme moi, il est convaincu de la pertinence et de la puissance de notre modèle original de développement », commente dans un communiqué Jean-Louis Bouchard.

« L’histoire entrepreneuriale et familiale d’Econocom se poursuit et je suis fier de cette confiance accordée par mon père et nos administrateurs. J’en mesure pleinement toute la responsabilité, vis-à-vis de nos 10 700 collaborateurs, de nos clients et de nos actionnaires », assure de son côté Robert Bouchar.