Après douze années passées chez Fujitsu en tant que directeur des ventes & channel puis directeur de l’activité produits, Didier Halbique rejoint la division solutions d’impression du constructeur japonais au poste de vice-président ventes et new business. Il est notamment chargé de dynamiser l’activité en créant un département services professionnels et en développant une offre de services et de solutions dans le domaine de l’impression et de l’affichage dynamique. Il a aussi vocation à accompagner le mouvement de recrutement de nouveaux partenaires.

Il sera appuyé dans sa mission par Laurence Nentas, ex-directrice business developpement de Sage France, qui prend la direction marketing de Toshiba TFIS France.