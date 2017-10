Si l’on en croit un partenaire Titanium de Dell Techologies qui s’est confié à CRN, le fabricant va diviser par deux le chiffre d’affaires services exigé pour obtenir ou conserver le statut. Selon ce partenaire US, qui éprouve des difficultés à atteindre cet objectif, le seuil va passer de 6millions de dollars à 3 millions de dollars. L’annonce devrait en être faite à l’occasion des prochaines réunions du Partner Advisory Board qui se dérouleront cette semaine.

Interrogé par nos confrères, un porte-parole de Dell Technologies n’a pas souhaité confirmer ou démentir l’information. « Nous mettons la touche finale aux seuils et niveaux de programmes de l’an prochain, que nous dévoilerons bientôt. Nous sommes très cohérents et estimons que vendre des services constitue non seulement un billet d’entrée pour le succès mais est une manne pour nos partenaires. Nous voulons qu’ils s’y attachent plus. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés mais nous pensons qu’il y a encore beaucoup de travail à accomplir », s’est-il contenté de déclarer.

Un autre partenaire a de son côté affirmé que le niveau Gold sera lui aussi affecté, sans toutefois préciser si tous les statuts étaient concernés.