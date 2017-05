BT confie à Dan Nizard la direction de la division Security en France. Il rapporte à Ramy Houssaini, vice-président de BT Security pour l’Europe.

La mission de Dan Nizard consiste à développer l’activité de BT Security dans l’Hexagone avec les clients et les partenaires. Certifié Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information (PASSI) par l’ANSSI, l’entité regroupe en France 350 experts (audits, tests d’intrusion, conseil, IAM, intégration) et dispose d’un SOC certifié ISO/IEC 27001. BT a par ailleurs conclu une alliance stratégique avec McAfee pour la création de services de sécurité de nouvelle génération.

« Aujourd’hui, les enjeux de sécurité sont tels qu’il est vital de les anticiper et de permettre aux entreprises de se protéger plus efficacement contre les attaques ciblées et de préserver leurs actifs électroniques stratégiques des incidents de sécurité. Je suis ravi de relever ce défi avec BT qui dispose de marqueurs forts pour atteindre cet objectif », indique dans un communiqué Dan Nizard.

Dan Nizard a une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la cybersécurité acquise chez Thales, Altran et Bull/Atos où il a dirigé des équipes d’audit, de conseil, d’intégration et de supervision. Avant de rejoindre BT, ce diplômé de l’Ecole Centrale de Marseille, détenteur de plusieurs certifications dans le domaine de la sécurité, dirigeait l’équipe commerciale cybersécurité d’Atos en France.