AMD a recruté un haut dirigeant d‘Intel rapporte CRN. Le fabricant de semi-conducteurs a en effet introduit dans ses murs Dan McNamara en tant que vice-président et directeur général de sa Business Unit Server pour développer l’activité de processeurs EPYC. Dan McNamara était récemment vice-président et directeur général de l’Intel Network and Custom Logic Group et a fait partie de l’équipe de direction de l’entreprise.

Dan McNamara relèvera directement de Forrest Norrod, vice-président senior et directeur général du Datacenter and Embedded Solutions Business Group a indiqué à nos confrères la porte-parole de l’entreprise Sarah Youngbauer. Il succède à Scott Aylor, qui devrait se retirer de l’entreprise en cours d’année.

Dan McNamara, qui a quitté Intel en octobre dernier, n’avait été nommé à la tête du Network and Custom Logic Group d’Intel que quelques mois auparavant lors de la création de la division en regroupant la division en charge de l’infrastructure réseau et le groupe de solutions programmables de l’entreprise.

En charge de ce dernier, Dan McNamara avait rejoint Intel en 2015 lorsque le géant des semi-conducteurs avait acquis Altera pour 16,7 milliards de dollars, qui devenait ainsi la base du portefeuille de FPGA du fondeur.

Dan McNamara a travaillé chez Altera de 2014 à 2015, années au cours desquels il a occupé divers postes de direction, notamment celui de vice-président directeur de la division en charge des objets embarqués.

« Le renforcement et l’expansion de notre équipe de direction est essentiel pour tirer parti de l’élan significatif que nous avons généré au cours des dernières années », a commenté dans un communiqué Lisa Su, présidente et CEO d’AMD.