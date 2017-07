Qu’on se le tienne pour dit : le Syntec Numérique n’est plus favorable au contrat dit de chantier ou de projet. Un contrat dont le gouvernement prévoit pourtant d’étendre le champ d’application à de nouveaux secteurs dans le cadre du projet de loi d’habilitation*, actuellement examiné en première lecture à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui réservé à certains secteurs (bâtiment, études et conseil…) mais peu utilisé, ce contrat de projet est un contrat à durée indéterminée mais dont la rupture est elle prédéterminée par la fin du projet sur lequel le salarié a travaillé.

Les sociétés de services informatiques sont souvent présentées comme favorables à ce type de contrat. En 2015, Silicon rappelait ainsi que dans les années qui ont suivi l’éclatement de la bulle Internet, le Syntec Informatique (l’ancêtre du Syntec Numérique), avait tenté d’imposer en vain un contrat de mission aux caractéristiques comparables censé leur permettre de licencier plus facilement leurs ingénieurs à l’issue de leur mission afin d’éviter de trop longues périodes d’intercontrat. Le sujet était revenu sur la table en 2012 dans le cadre des négociations sur la sécurisation de l’emploi. Sans plus de succès.

Mais au début de l’année, le Syntec Numérique revenait à la charge en se déclarant prêt à expérimenter « un nouveau contrat de travail, plus flexible, incluant des critères objectifs de rupture », expliquait Silicon dans un article titré : Présidentielle 2017 : le Syntec Numérique déterre un contrat de mission revisité. Son président, Godefroy de Bentzmann, se déclarait même prêt à aller « jusqu’à des clauses associant la continuité d’un contrat de travail à la poursuite d’une prestation donnée, assurée par un prestataire auprès d’un client ».

Vœu exaucé par le gouvernement qui a donc inscrit ce contrat de projet dans son projet de loi d’habilitation. Cité par LeMonde.fr dans un article du 26 juin, le Premier ministre Edouard Philippe, a même pris en exemple le secteur informatique pour expliquer l’intérêt de ce contrat : Il s’agit d’un « instrument intéressant », a-t-il commencé. Plus intéressant, même, qu’un CDD car « cela maintient le CDI comme la norme ». […] quand vous refaites une architecture informatique, c’est un projet qui peut durer six mois ou trois ans et demi, ou cinq ans. On peut imaginer que cela fasse l’objet de ce type de contrat de projet ».

Mais là, patatras ! Contacté par nos soins pour expliquer tout le bien qu’il pense de ce contrat et en détailler les avantages et inconvénients pour les employeurs et les salariés, Godefroy de Bentzmann se montre tout à coup beaucoup plus circonspect. « Ce contrat de projet n’est pas une priorité du Syntec Numérique. Ce sujet est arrivé sans que le Syntec Numérique l’ait demandé ». Et d’ajouter : « Je n’ai vu aucune appétence de nos adhérents pour ce contrat ». En clair : « on n’en veut pas car, dans un secteur où la problématique est le recrutement [et] l’inadaptation du droit du travail aux manières de travailler , il ne créera pas d’emploi et va introduire un supplément complexité ».