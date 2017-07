Cisco annonce une nouvelle série de serveurs UCS, la M5. Conçus sur la base des nouveaux processeurs Intel Xeon Scalable, les serveurs UCS M5 supportent des charges de travail encore plus élevées, soit jusqu’à deux fois la capacité de mémoire des systèmes précédents et un niveau de performance jusqu’à à 86 % plus élevé promet l’équipementier. La nouvelle gamme est dédiée aux charges de travail à forte intensité de données telles que l’analyse en temps réel et l’informatique in-memory.

« Alors que les organisations s’efforcent de devenir plus compétitives grâce à l’analytique en temps réel et des prises de décision plus rapides, il faut repenser l’infrastructure touchant aux datacenters », explique dans un communiqué, Liz Centoni, directrice générale du Cisco Computing Product Group. « Notre architecture unifiée unique offre l’agilité dont ont besoin nos clients pour créer une expérience cloud sur site. Notre nouvelle gamme de serveurs signifie simplement des applications plus rapides avec moins de complications. »

La nouvelle gamme de serveurs comprend :

l’UCS B200 M5 Blade Server destiné aux applications multiniveau ou distribuées. Il supporte deux processeurs graphiques.

l’UCS B480 M5 Blade Server optimisé notamment pour les charges de travail exigeantes en mémoire, les applications critiques pour l’entreprise ou encore les workloads virtualisés de bases de données distribuées.

l’UCS C220 M5 Rack Server, un serveur rack 2 sockets haute-densité dévolu à toute une série d’applications, y compris la virtualisation, la collaboration et les applications bare-metal

l’UCS C240 M5 Rack Server, un serveur rack de niveau entreprise avec stockage et I/O optimisé dédié à l’analytique big data, le stockage défini par logiciel et les applications bare-metal

l’UCS C480 M5 Rack Server optimisé pour les bases de données in-memory, l’analytique big data, la virtualization et les applications VDI et bare-metal. Il supporte jusqu’à 6 processeurs graphiques et jusqu’à 32 disques.

Ce lancement s’accompagne de celui de la version 6.5 d’UCS Director. Celle-ci apporte de nouvelles capacités d’automatisation au-delà de l’infrastructure en automatisant les fonctions natives PowerShell, la mobilité des machines virtuelles au travers de vCenter data centers et supporte VMware VMRC. Elle offre également des améliorations en matière d’automatisation pour FlexPod et Cisco HyperFlex. Outre la série UCS M5, elle supporte les serveurs UCS S-Series. Elle permet enfin d’intégrer Workload Optimization Manager afin de créer automatiquement une nouvelle VM ou de configurer un serveur physique.