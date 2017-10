Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur IT, au sein de grandes entreprises du secteur, François Volpoët prend la tête de l’équipe française de Check Point. Son rôle : transformer et optimiser l’entité française afin que Check Point conserve son leadership sur le marché de la cybersécurité.

Agé de 44 ans, il a plus spécifiquement pour missions de structurer la filiale en étoffant les équipes commerciales et avant-vente, d’étendre la représentation directe en région (Lyon et Bordeaux ayant été lancés en 2017), de monter en puissance des partenaires existants en les accompagnant dans leurs missions d’évangélisation du marché aux nouvelles menaces et de renforcer les ventes des offres récentes de sécurité mobile (SandBlast Mobile), prévention des menaces (SandBlast zero day) et sécurité des environnements cloud (vSEC). « La vision à la fois stratégique et opérationnelle de François Volpoët, est un atout pour mener à bien les attentes de Check Point et concrétiser à court terme nos ambitions de croissance et de performance en France », commente dans un communiqué Roberto Pozzi, directeur Europe du Sud de l’éditeur.

Diplômé de l’Esta (école supérieure des technologies et des affaires) et de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard, François Volpoët débute sa carrière commerciale en 1997 chez Eurotherm puis BMC Software. En 2006, il intègre Opsware, pionnier du cloud, en tant que directeur commercial Europe du Sud. Opsware sera ensuite racheté par HP où il prendra la responsabilité de directeur des ventes des telcos et du secteur finance. Avant de rallier Check Point en août 2017, il occupait, depuis 2015, le poste de Country Manager France de l’Enterprise Content Division chez Dell-EMC.