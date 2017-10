AWS pousse ses partenaires à booster leurs ventes de logiciels. Lancée en 2012, l’Amazon Web Services Marketplace, qui propose des applications pré-configurées facturées à l’heure, rassemble désormais plus de 1.250 fournisseurs. « Nous ajoutons trois fournisseurs de logiciels chaque semaine au catalogue et ces entreprises sont là pour permettre à vos ingénieurs d’opérer pour le compte des clients », a expliqué le vice-président en charge de la marketplace et du catalogue chez AWS, David McCann, aux participants de la conférence Best of Breed rapporte CRN. Organisée par la Channel Company cette manifestation rassemble chaque année plusieurs centaines de dirigeants de fournisseurs de services et de solutions américains.

Pronostiquant que le channel représenterait en 2020 51% des ventes de logiciels dans le monde pour un total de 292,6 milliards de dollars, David McCann a incité les participants à s’appuyer davantage sur la place de marché « une boîte à outils pour les partenaires du channel ». « Chacun a un parcours différent et vous êtes là pour conseiller ce qui doit migrer vers le cloud et à quel rythme. Le logiciel constitue une part majeure de cette décision et pour beaucoup de sociétés le catalogue logiciel est trop considérable », a-t-il affirmé, expliquant que beaucoup d’entreprises avaient besoin d’un conseiller de confiance lorsqu’il s’agissait de s’approvisionner en logiciels puis de les exploiter. Pour encourager les partenaires, il a annoncé la mise en place d’une tarification privée permettant d’appliquer des tarifs personnalisés, visibles uniquement par les clients concernés. « Dans le passé, la place de marché affichait un prix unique. A présent vous pouvez avoir des prix individualisés par client. »

Cette nouvelle tarification devrait entrer en vigueur au cours des prochaines semaines. Du moins aux Etats-Unis.