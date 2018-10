Amazon Web Services ouvre un peu plus sa marketplace. Un nouveau programme baptisé Consulting Partner Private Offers permet aux éditeurs de logiciels indépendants présent sur la place de marché de proposer directement leurs offres aux partenaires qui les vendront pour leur propre compte. C’est ce qu’a déclaré Garth Fort, directeur de la gestion des produits AWS Marketplace, lors de sa keynote à la conférence Best Of Breed 2018 de The Channel Company à Philadelphie, rapporte CRN

L’AWS Marketplace est une bibliothèque numérique que les clients du géant de Seattle peuvent utiliser pour rechercher, comparer et déployer le logiciel AWS et d’autres services informatiques. Il y a aujourd’hui plus de 190.000 clients actifs, 1.400 partenaires ISV participants et 4.200 listes de produits sur la place de marché, a affirmé Garth Fort. Selon lui, certains ISV présent sur la marketplace ont un programme channel très mature et réalisent la plupart de leurs activités via des partenaires. Ces sociétés avaient besoin d’un moyen leur permettant de faire des affaires sur l’AWS Marketplace via le channel. « Ces partenaires disaient: ‘J’ai un modèle entièrement basé sur le channel. Vous êtes mort à mes yeux si vous ne construisez pas quelque chose qui me permet de travailler avec mes partenaires. Je veux que tout soit automatisé de manière à éliminer les formalités administratives’. »

Selon le nouveau programme, ce sont les éditeurs de logiciels indépendants qui ont la main. A eux de définir les conditions de revente et de choisir les partenaires autorisés à vendre en leur nom. Ces derniers peuvent ensuite personnaliser les offres et les proposer à leurs clients. AWS de son côté s’occupe de la facturation, du reporting et du recouvrement en back-end.