Un an après avoir finalisé l’acquisition d’AVG, Avast revoit son catalogue et propose des produits intégrant les deux technologies. Il reconsidère également son programme partenaire.

Présentée mercredi, l’offre Avast Business comprend trois nouveaux antivirus et trois nouvelles solutions de gestion, le tout destiné aux PME. « Depuis l’acquisition à l’automne dernier, nous avons beaucoup travaillé afin d’intégrer l’offre d’AVG à l’organisation commerciale d’Avast », a expliqué le directeur opérationnel d’Avast, Sean Sykes à CRN. « Cela se traduit aujourd’hui formellement par l’arrivée sur le marché d’une marque unifiée Avast Business, d’un portefeuille de produits et de services spécifiques. »

Les trois antivirus, qui combinent les technologies d’Avast et d’AVG, se déclinent en Avast Business Antivirus, Avast Business Antivirus Pro, et Avast Business Antivirus Pro Plus. Tous les trois offrent plus de sécurité, intégrant notamment la protection des fichiers, de la messagerie et du Web, sans oublier le contrôle des flux Wi-Fi et de l’antispam, le tout depuis les points d’accès. Les versions Pro offrent en plus la protection des identités, la gestion des mots de passe ou encore la protection des données.

Comme on l’a vu, Avast propose trois nouvelles solutions de gestion. Disponible en option depuis le portail web CloudCare, Avast Business CloudCare offre simplement l’accès à Avast Business Antivirus Pro Plus. L’éditeur annonce également Avast Management Business Console, qui permet une gestion centralisée – intégrant les mises à jour – de toutes les solutions Avast du réseau, et Avast Business Managed Workplace qui propose de la surveillance et de la gestion à distance, la protection des points d’accès ainsi que l’évaluation de la sécurité du site.

Le nouveau programme partenaires, lancé le 6 septembre, fusionne les programmes Avast et AVG. Il comprend notamment de nouvelles certifications et un nouveau portail intégrant les procédures de facturation.