Figure 3 – Usages du cloud computing payant en France entre 2014 et 2016







* GRC/CRM : application pour la gestion de la relation client. Progiciel permettant de gérer l’ensemble des

relations client dans un même processus.

Lecture : en 2014, 61 % des sociétés payant pour du cloud computing achetaient des services de stockage de

fichiers. En 2016, 69 % en achètent (voir données complémentaires pour les résultats par secteur).



Champ : sociétés payant pour des services de cloud computing, de 10 personnes ou plus, des secteurs

principalement marchands hors secteurs agricole, financier et d’assurance, implantées en France.







Source : Insee, enquêtes TIC 2014 et 2016.











Stockage de

fichiers











Courriel











Hébergement

de bases de

données











Logiciels

de

bureautique













Logiciels

relation

client

(GRC/CRM)*











Logiciels

de

comptabilité











Puissance

de calcul

















Services de niveau moyen





Services de niveau avancé









2014

Hébergement de bases de données

49 %





