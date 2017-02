Foliateam Group se donne pour objectif d’accueillir 25 nouveaux collaborateurs les douze prochains mois.

Opérateur et intégrateur de solutions de communications unifiées, Foliateam fournit, au travers d’un guichet unique, des services d’opérateur IP, des services d’intégration et d’expertise, dans les domaines du travail collaboratif, des réseaux sécurisés, de la téléphonie, de la vidéo et du multimédia. L’entreprise, qui compte plus de 260 collaborateurs, déploie, maintient et infogère des solutions des technologies de communication de pointe. Foliateam est membre de BPI Excellence.

Foliateam Group recherche notamment les profils suivants :

– responsable développement commercial sur le marché Assurances et Services Financiers

– expert solutions Alcatel Lucent Enterprise

– expert solutions Mitel

– expert Skype for Business

– expert Réseaux

– technicien Visioconférence

– comptable

– chefs de projets

– ingénieurs commerciaux

« Le recrutement de collaborateurs désirant travailler sur des projets à très forte valeur ajoutée est une priorité pour notre groupe. Notre transformation nous permet d’étendre régulièrement nos domaines d’intervention et d’acquérir de nouveaux savoir-faire. Rejoindre nos équipes permet donc de vivre une aventure professionnelle enrichissante et d ‘évoluer dans une structure positionnant l’innovation et la passion au centre de ses valeurs », explique dans un communiqué le directeur général du groupe, Francis Houot.