Dans un document réglementaire transmis à la SEC, Zscaler a annoncé un plan de restructuration visant à réduire d’environ 3% son effectif mondial. La société californienne de cybersécurité prévoit de le finaliser avant la fin de son exercice fiscal 2023, soit d’ici juillet, et de prélever une charge de 8 à 10 millions de dollars pour les mesures de licenciements.

« Après avoir considérablement agrandi nos équipes ces dernières années, nous avons jeté un regard neuf sur notre organisation et trouvé des opportunités pour rationaliser les opérations et aligner les personnes, les rôles et les projets sur nos priorités stratégiques », a commenté Jay Chaudhry, le directeur général de Zscaler, en marge de la présentation des résultats du second trimestre.

« A la suite de cet examen, nous avons lancé notre plan d’optimisation des coûts ciblés afin de générer une efficacité opérationnelle supplémentaire qui nous positionne le mieux pour générer une croissance rentable », a-t-il ajouté.

Le directeur financier Remo Canessa a rappelé que l’entreprise avait doublé ses effectifs au cours des 18 derniers mois pour atteindre environ 5 900 employés, après avoir « investi de manière agressive en fonction de la forte dynamique du marché ». Avec la cible des 3%, ce sont donc environ 170 postes qui devraient être supprimés.

Le groupe fait part d’un plus grand attentisme des clients depuis janvier, qui allonge les cycles de vente, en particulier sur les grands contrats. Il s’attend à ce que cette prudence persiste sur la seconde partie de l’exercice.

Zscaler a annoncé une perte de 57,5 millions de dollars au deuxième trimestre contre une perte de 100,4 millions de dollars un an plus tôt. La croissance de la société reste très élevée avec un chiffre d’affaires en hausse de 52% à 387,6 millions de dollars. Zcaler prévoit des revenus annuels de 1,6 md$ et un bénéfice ajusté par action de 1,52 à 1,53$.