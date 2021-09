Produits et solutions

Microsoft l’a dit, la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 ne sera pas une option sur les PC qui ne répondent pas à ses pré-requis de configurations. Pour le dire rapidement, sur tous les PC de plus de trois ans. Il faut donc s’attendre à un afflux de clients cherchant à remplacer leur PC après le lancement du nouveau système, le 5 octobre.

Problème, cette nouvelle demande va se manifester au moment ou l’industrie du PC est frappée de plein fouet par la pénurie de semi-conducteurs. Une situation qui devrait encore se prolonger de 12 à 18 mois de l’avis même des constructeurs. L’arrivée de Windows 11 devrait donc aggraver une situation déjà en tension. Et avoir des répercussions en termes de coût, de disponibilité et de choix du matériel.

Une évolution qui se dessine déjà nettement outre Atlantique, comme le montre une enquête de nos confrères de CRN.

« Il est déjà très difficile de choisir son matériel. Soit vous devez surinvestir, avec des spécifications supérieures à vos besoins, soit se contenter de spécifications trop basses. A moins d’être prêt à attendre plus de six mois pour avoir la configuration voulue », témoigne Matthew Bookspan, le CEO de Blacktip, une société de services IT basée en Floride.

« Il ne faut pas s’attendre à ce que ce nouveau système d’exploitation entraîne une augmentation significative des volumes cette année », fait remarquer sous un autre angle Tom Mainelli, analyste chez IDC. Tout simplement « parce que l’industrie ne peut pas fabriquer plus de PC ».

De fait, tous les témoins interrogés par CRN s’accordent à dire que la migration vers Windows 11 se fera plus graduellement que lors du passage à Windows 10. Certains partenaires de Microsoft y voient un côté positif puisqu’ils auront plus de temps pour proposer des services, du conseil ou de la formation autour de la migration.

D’autres voient le revers de la médaille : « Nous allons devoir prendre en charge pendant un certain temps les environnements Windows 11 et Windows 10. Ce qui pour nous, fournisseurs de services gérés, va un peu compliquer les choses », déplore Marc Menzies, Président d’Overview Technology Solutions, un MSP pour les petites entreprises basé dans l’état de New-York.