La société californienne de stockage Western Digital finalise son projet de scission en deux sociétés distinctes. Les activités disques durs (HDD) continueront d’utiliser le nom Western Digital (WDC) tandis que les activités de mémoires flash et disques SSD utiliseront le nom Sandisk (SNDK).

La scission s’accompagne d’un changement de direction : David Goeckeler, PDG de Western Digital depuis mars 2020 (cf. photo), devient le PDG de Sandisk tandis qu’Irving Tan devient le PDG de Western Digital. Irving Tan a rejoint Western Digital il y a trois ans à Singapour en tant que vice-président exécutif des opérations mondiales. Auparavant, il avait passé plus de 13 ans chez Cisco.

Pour mémoire, Western Digital a acquis Sandisk en 2015-2016 et conservera une participation dans Sandisk.

A présent, Sandisk affirme détenir 25% du marché des SSD grand public, pour les appareils portables et les consoles de jeu Xbox et PlayStation. Elle produit également du stockage flash pour les entreprises de l’IoT et de l’automobile, ainsi que pour les centres de données et les lacs de données d’IA.

Par ailleurs, Sandisk va maintenir sa co-entreprise avec le fabricant japonais de puces Kioxia.