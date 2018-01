Rien ne va plus pour Westcon-Comstor. Le grossiste, désormais amputé d’une grande partie de ses activités cédées à Synnex, perd en effet une grande partie de la distribution en Europe de l’offre Juniper Networks au profit de Nuvias. Le distributeur à valeur ajoutée britannique (représenté en France par sa filiale Zycko) a en effet signé en septembre dernier un accord de distribution EMEA couvrant l’ensemble des produits de l’équipementier californien. Depuis le premier janvier, Westcon ne commercialise plus les produits de ce dernier qu’en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas indique Channelnomics. Une information confirmée par le patron du channel EMEA de Juniper. « Dans le cadre de ce nouveau paysage de la distribution, à partir de janvier 2018 Westcon continuera à représenter Juniper, spécifiquement en Allemagne, Espagne et aux Pays-Bas. Juniper continuera de travailler avec diligence avec son réseau de distribution afin de se concentrer pleinement sur son portefeuille de produits et bâtir ensemble la croissance du marché », indique Christian Kerr dans un communiqué transmis à nos confrères.

Depuis neuf ans, Westcon était le grossiste pan-européen de l’équipementier, couvrant l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Turquie, les Pays-Bas, les pays scandinaves, l’Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni ainsi qu’une partie de l’Afrique.