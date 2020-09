Un mois après avoir dévoilé les résultats de son premier trimestre fiscal 2020-2021 (période avril-juin), Wavestone vient de publier un point de situation sur son activité du deuxième trimestre (juillet-septembre), qui se présente beaucoup mieux que prévu.

Pour rappel, après des mois d’avril et de mai en recul de 15% à 20% et malgré un mois de juin meilleur que prévu, Wavestone était resté très prudent concernant son taux d’activité au 2ème trimestre. Celui-ci s’était établi à 63% au mois de juin (contre 71% sur l’ensemble de l’exercice précédent) et la société de conseil n’anticipait pas d’amélioration notable pendant l’été, notamment sur les mois d’août et de septembre.

Finalement, le taux d’activité devrait être supérieur à 65% au 2e trimestre. « Les mesures de relance commerciale, initiées au 1er trimestre, commencent à produire leurs premiers effets », commente Wavestone dans un communiqué. Les décalages et annulations de projets chez les clients sont moins nombreux qu’anticipés, constate la société. Du coup, le recours aux dispositifs d’activité partielle est en réduction sensible (6% des effectifs facturables sur le trimestre, contre 11% au 1er trimestre) et devrait être totalement abandonné à compter du 1er octobre (en France).

Wavestone devrait également enregistrer au 2ème trimestre une prise de commandes meilleure qu’anticipée. Au 30 septembre, le carnet de commandes devrait ainsi être à un niveau proche de celui du 30 juin (3,7 mois). Wavestone n’a pas constaté de changement de tendance au cours de l’été sur le plan sectoriel, la dégradation de la demande dans l’énergie et les transports s’avérant a contrario plus limitée qu’attendue.

Si la pression sur les prix se confirme, elle ne se traduit que graduellement dans ses taux journaliers moyens, assure l’entreprise.

Si bien que la société a décidé de reprendre graduellement ses recrutements, gelés depuis la mi-mars. « Alors que la dégradation de l’activité crainte pendant l’été ne s’est pas produite et que la visibilité s’améliore sur les mois à venir, le cabinet adopte une attitude moins défensive ». Cette reprise des recrutements concerne ses practices les plus résilientes : notamment celles à dominante technologique.

L’activité s’inscrira toutefois en recul au 1er semestre 2020, prévient Wavestone, même si ce recul sera « moins prononcé au deuxième trimestre qu’au premier (-10%) ». Quant à la marge opérationnelle courante ; elle pourrait être du même ordre de grandeur que celle estimée pour le premier trimestre (7%).