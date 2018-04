La croissance s’est accélérée pour Wavestone au quatrième trimestre, atteignant 9%, contre 5% sur l’ensemble des trimestres précédents. L’ex-Solucom ainsi généré 98,4 millions d’euros au cours de la période, lui permettant d’atteindre sur l’ensemble de l’exercice 2018 un chiffre d’affaires de 359,9 millions d’euros, en croissance de 6% (7% à taux de change constants). Ce montant est au-dessus de l’objectif annuel de 350 millions d’euros. Il n’y a eu aucune évolution de périmètre d’un exercice à l’autre. Pour mémoire, le Britannique Xceed Group est consolidé à compter du 1er avril 2018.

Le taux d’activité a légèrement fléchi au 4ème trimestre, conséquence de la fin de grands projets en décembre 2017 et d’une certaine latence en début d’année civile 2018. Pour l’ensemble de l’année, le taux d’activité s’est ainsi établi à 77%, contre 78% sur les neuf premiers mois et 76% sur l’ensemble de l’exercice précédent. Wavestone a en revanche connu au cours du 4ème trimestre une hausse de ses prix de vente. Le taux journalier moyen s’élève ainsi sur l’ensemble de l’exercice à 848 euros, contre 844 euros sur les neuf premiers mois et 845 euros sur l’exercice 2016/17. Enfin, la progression du carnet de commande s’est poursuivie au cours des derniers mois, en s’établissant à 3,7 mois à fin mars 2018, contre 3,5 mois à fin décembre et 3,3 mois à fin septembre.

Au 31 mars 2018, Wavestone comptait 2.793 collaborateurs contre 2.628 au 31 mars 2017. Le dernier trimestre de l’exercice a confirmé la bonne dynamique du cabinet en matière de recrutement, malgré un marché très compétitif. Sur l’ensemble de l’exercice 2017/18, le cabinet de consulting a ainsi réalisé près de 700 recrutements, au-delà du plan d’embauche annuel qui en prévoyait 600. Le turn-over annuel s’est établi à 16%, en légère décrue par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice. Wavestone confirme viser à moyen terme un taux de turn-over inférieur à 15%, tout en restant prudent à court terme « compte tenu des tensions actuelles en matière de ressources humaines ».

Wavestone s’attend désormais à dépasser sensiblement, d’au moins 2 points, son objectif de marge opérationnelle courante 2017/18, relevé à 11% en décembre.