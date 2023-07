Pour Wavesoft, 2022 restera associée à un certain nombre d’avancée et de satisfactions mais également à une déception : le chiffre d’affaires n’aura progressé que de 3,5% contre 9% l’année précédente. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer ce fléchissement de la croissance. Le premier est sans doute la détérioration du climat des affaires lié au contexte international et au choc inflationniste qui s’en est suivi. « Un refroidissement qui s’est traduit par des décalages de projets et des reports de décisions », constate Philippe Villain, président de l’éditeur de logiciels de gestion (photo). Ainsi le nombre de nouveaux chantiers a culminé à 240, contre près de 300 les années fastes. Et, contrairement à beaucoup de ses homologues, l’éditeur a fait le choix de ne pas augmenter ses tarifs l’année dernière. Il a ainsi attendu le mois d’avril dernier et la sortie de la v24 de son offre pour enfin céder à la pression inflationniste et relever ses prix de 5%.

Autre facteur ayant vraisemblablement contribué à brider la croissance : la difficulté de ses partenaires à recruter. « Le manque récurrent de ressources disponibles limite leur capacité à absorber de nouveaux chantiers », regrette Philippe Villain.

Pressenti pour soutenir la croissance de 2022, le chantier renouvellement lié loi de finance sur la dématérialisation des factures n’a pas encore démarré. Il n’existe encore aucune plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) certifiée aujourd’hui, les soumissions pour leur immatriculation venant à peine de commencer.

En revanche, des opportunistes profitent de cette obligation légale pour vendre des solutions de dématérialisation fournisseurs qui n’entrent pas dans le cadre de la loi. Des pratiques commerciales trompeuses qui nuisent au marché, regrette Philippe Villain.

Mais si ses revenus ont peu augmenté, la base installée de l’éditeur, elle, s’est sensiblement élargie, passant de 27.000 utilisateurs il y a un an à 33.000 actuellement. Au passage, Wavesoft a augmenté le périmètre d’usage de ses produits. Une offre promotionnelle lancée en 2021 lui a permis d’accroître de 10 points la pénétration de son CRM (passant de 47% des clients équipés avant la crise sanitaire à 57% aujourd’hui). Il espère obtenir des résultats comparables avec la BI de Report One, avec lequel il a conclu un contrat ISV l’année dernière.

Autre motif de satisfaction, Wawesoft, qui fête ses 20 ans cette année, a conservé sa notation Banque de France G1. Cette notation, qui mesure la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers, correspond au deuxième meilleur cran possible sur 22. Au passage, l’éditeur a également obtenu le renouvellement en décembre de sa certification AFNOR, là encore gage de risque maîtrisé pour les clients.

L’année a été marquée par le repositionnement de son offre sur le segment TPE. Constatant que le ticket d’entrée pour s’offrir sa solution était trop élevé pour les petites entreprises, l’éditeur a significativement baissé ses prix sur les petites configurations. Au passage, il a lancé une offre souscription.

Enfin, 2022 l’aura vu aménager dans ses nouveaux locaux. Toujours situé à Orsay, sur le plateau de Saclay (94), ces nouveaux locaux se veulent plus spacieux et plus conviviaux. Ils permettent d’accueillir sereinement les partenaires.