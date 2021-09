L’éditeur français Wavesoft a profité d’IT Partners pour dévoiler la nouvelle version de sa plateforme de gestion. La sortie de cette « V23 » a été décalée en raison de la crise sanitaire, laissant le temps à l’éditeur d’opérer une refonte en profondeur. La plateforme a été repensée pour être plus en phase avec les nouveaux enjeux des utilisateurs et des chefs d’entreprise, en grande partie grâce aux remontées terrain des revendeurs et des clients.

Wavesoft a tout fait pour préparer le terrain en amont et traverser la crise de manière constructive. « En 2020 nous avons suspendu nos projets pour nous concentrer sur notre modèle avec nos partenaires. Notre priorité était de les faire monter en compétences pour qu’ils soient parfaitement prêts à accompagner nos clients sur la nouvelle plateforme en sortie de crise », nous explique le président de l’éditeur Philippe Villain.

Wavesoft a facilité l’accès à ses formations certifiantes et gratuites en les passant toutes en distanciel. Le nombre d’inscrits est ainsi passé de 15 à 100 par sessions. L’éditeur en a profité pour sensibiliser sur ses outils CRM et collaboratif, devenus critiques avec la fermeture des bureaux. Et il les a mis à disposition des clients avec une première licence gratuite. « Résultat, fin 2020, 60% de notre parc client utilisaient nos outils collaboratifs », se félicite Philippe Villain.

Cette stratégie de fidélisation porte ses fruits. L’éditeur peut compter sur une large base de clients de plus de 3000 PME et avec 29 000 licences installées. Après une année quasi stable l’an dernier, la croissance est de retour avec une progression de 9% au premier semestre 2021 La sortie de la V23 devrait soutenir cette nouvelle dynamique commerciale.

La nouvelle plateforme a déjà été rendue disponible en béta test depuis le début de l’été chez plus de 40% des revendeurs, 60 consultants et 35 clients. Elle apporte des améliorations fonctionnelles mais surtout une interface entièrement repensée et modernisée. Elle a enfin été redéveloppée pour mieux s’intégrer aux derniers environnements Microsoft et Google. Et elle est certifiée par l’Afnor.

Cette nouvelle version sera commercialisée à partir du 4 octobre, exclusivement en mode indirect, via le réseau de 70 centres de compétences agréés sur le territoire français.

Photo : Philippe Villain (au centre) sur le stand Wavesoft à IT Partners