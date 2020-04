VMware est le numéro un du SD-Wan devant Cisco si l’on en croit Tom Gillis, vice-président directeur général de la VMware Networking and Security Business Unit. Il a expliqué à SDXcentral que plus de 225.000 succursales d’entreprises avaient déployé le réseau virtuel avant d’ajouter « Nous sommes le premier fournisseur de SD-Wan ». Il s’appuie pour cela sur les chiffres d’IHS Market, Frost and Sullivan et Gartner.

C’est la première fois que VMware divulgue quelque chose qui s’apparente à un nombre de clients SD-WAN rappellent à juste titre nos confrères.

« Depuis 20 ans déjà, il y a une autre grande entreprise de réseaux sur Tasman Drive qui a absolument dominé les succursales avec 70, 80% de parts de marché », a ajouté Tom Gillis, faisant ainsi – sans la nommer – référence à Cisco dont le siège est situé sur Tasman Drive à San Jose.

Les deux concurrents, qui ont respectivement acquis VeloCloud et Viptela, se positionnent chacun comme le numéro un du SD-Wan. A l’occasion de l’annonce des résultats financiers du premier trimestre, Cisco avait ainsi revendiqué 20.000 clients SD-Wan.

« Tout d’un coup, nous sommes n ° 1 », a déclaré Tom Gillis. « Comment est-ce arrivé ? Je crois que c’est grâce à la puissance de la virtualisation. »

VMware a par ailleurs annoncé que Virtual Cloud Network comptait à présent plus de 15.000 clients, dont 89 du classement Fortune 100 et huit des 10 meilleurs opérateurs télécoms, ajoutant que la croissance atteignait en moyenne 50% par exercice depuis mai 2018.

La solution Virtual Cloud Network de VMware fait partie intégrante de VMware Cloud Foundation, qui est proposée par tous les principaux fournisseurs de cloud hyperscale – AWS, Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud, IBM Cloud et Oracle Cloud. Actuellement, la solution Virtual Cloud Network est la seule pile de réseau virtuel de couche 2-7 complète du marché, offrant des capacités innovantes de commutation, de routage, de pare-feu et de SD-WAN par logiciel pour les environnements d’entreprise et les opérateurs 5G.