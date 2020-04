Hier nous rapportions que VMware se revendiquait sur son blog comme le premier fournisseur mondial de SD-WAN devant Cisco. « Nous sommes le premier fournisseur de SD-Wan », se félicitait Tom Gillis, vice-président directeur général de la Networking and Security Business Unit de la société, en s’appuyantsur les calculs d’IHS Market, Frost and Sullivan et Gartner. « Comment est-ce arrivé ? Je crois que c’est grâce à la puissance de la virtualisation », ajoutait-il.

La firme de San Jose vient de réagir sans citer nommément la filiale de Dell. « Le récent rapport sur la part de marché de Dell’Oro témoigne du succès de notre équipe sur le marché du SD-WAN », affirme sur le blog de la société Muninder Sambi, vice-président Enterprise Routing/SDWAN and Switching de Cisco. Ce dernier fait référence au rapport publié par Dell’Oro en mars dernier, selon lequel le marché du SD-WAN a grimpé de 64% sur un an, dépassant le milliard de dollars en 2019. Le document classe Cisco en tant que numéro un du secteur, devançant dans l’ordre Silver Peak, Versa, VMWare et Fortinet, indiquant qu’ils se partageaient l’an dernier près de 60% du marché. Cisco indique également sur son post qu’il a été nommé « Choix des clients Gartner Peer Insights 2020 » pour les infrastructures de périphérie WAN. « Grâce à nos produits hébergés traditionnels et à nos gammes Meraki, nous prenons en charge plusieurs modèles de déploiement », ajoute encore Muninder Sambi avant de conclure, « Cisco SD-WAN prend en charge la plus large gamme d’options pour n’importe quel emplacement, y compris physique et virtuel, pour la succursale ou le bureau distant, ainsi que pour le cloud ​​et les colocations. »