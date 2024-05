L’opérateur financier Computershare va migrer 24.0000 machines virtuelles vers Nutanix, du fait de la hausse des prix de VMware depuis son acquisition par Broadcom.

Kevin O’Connor, le directeur technique de la société australienne Computershare, est intervenu lors de la conférence .Next de Nutanix à Barcelone pour expliquer son choix. Après avoir rejoint Computershare en novembre 2022, il a constaté que l’entreprise utilisait deux hyperviseurs : AHV de Nutanix et ESXi de VMware. Il a décidé de ne garder que le premier après avoir appris que les prix pratiqués par VMware allaient augmenter d’un facteur de 10, voire 15. Selon Kevin O’Connor, la migration complète vers Nutanix sera rentabilisée en quelques mois.

Pour rappel, Computershare a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards de dollars l’an dernier, avec 14.000 collaborateur·rice·s dans plus de 20 pays, une clientèle de 40.000 organisations et 75 millions de clients finaux.

Depuis janvier dernier, les analystes financiers du cabinet William Blair anticipaient que Nutanix serait le premier bénéficiaire de l’acquisition de VMware par Broadcom. « Broadcom s’empare directement des principaux comptes de VMware, augmente les prix, élimine les incitations et les enregistrements d’affaires traditionnels, supprime la possibilité de vendre des licences perpétuelles et relève le seuil d’admissibilité au programme de partenariat de Broadcom pour les quelque 50.000 VAR de VMware », résumaient les analystes, concluant que « la plateforme cloud (HCI) et l’hyperviseur AHV de Nutanix ont une marge de manœuvre de plusieurs années pour prendre des parts de marché à VMware ».