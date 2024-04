VMware by Broadcom prépare une mise à jour importante de son offre Cloud Foundation pour juillet prochain. Elle sera suivie d’une autre mise à jour au début de l’année 2025.

« La première mise à jour permettra d’utiliser une seule clé de licence pour tous les composants de Cloud Foundation, d’améliorer la prise en charge d’OAuth en vue d’une authentification unique dans toute la gamme VMware, et d’ajouter une superposition NSX qui permettra la mise en œuvre de réseaux définis par logiciel sans nécessiter de changement d’adresse IP », déclare Paul Turner, vice-président de la gestion des produits et chef de l’équipe VMware Cloud Foundation (VCF), auprès de The Register. Et d’ajouter : « Les clients de VMware peuvent avoir mis en œuvre vSphere et la suite de gestion Aria, mais peuvent encore avoir besoin ou choisir un stockage discret pour chacun d’entre eux. Les prochaines versions de VCF unifieront de plus en plus les produits de manière à ce que les silos ne soient plus nécessaires ».

Les intégrations prévues dans le cadre de la mise à jour VCF 9 devraient, selon lui, « démontrer la puissance de la pile et la sagesse de la décision de Broadcom de créer une unité VMware dédiée à VCF », alors même que de nombreux clients se plaignent actuellement du prix des nouvelles licences par abonnement et sous la forme de ‘bundles’.