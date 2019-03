En janvier dernier, le directeur des systèmes de serveurs et d’infrastructure de Dell EMC, Ashley Gorakhpurwalla, indiquait à CRN que la collaboration avec les équipes d’ingénierie et de développement de VMware donnait au constructeur un avantage absolu dans la différenciation technologique sur le marché extrêmement concurrentiel de l‘hyperconvergence.

A nouveau interrogés par nos confrères plusieurs partenaires se félicitent de cette meilleure intégration. Ils accueillent ainsi très favorablement la disponibilité à partir du mois d’avril de VMware Cloud Foundation sur VxRail, l’offre d’ infrastructure hyperconvergée de Dell EMC. Une disponibilité qui selon eux donnera un nouveau souffle à l’offre, car permettant une adoption plus rapide du cloud hybride.

« Ce serait formidable de pouvoir placer VMware Cloud Foundation au sommet de l’hyperconvergence, car ce qu’un système hyperconvergent fait en fin de compte, c’est d’apporter ces fonctionnalités de cloud public que sont l’agilité et l’évolutivité au cloud privé », a expliqué à nos confrères Vinu Thomas, directeur de la technologie chez Presidio. un fournisseur de solutions basé à New-York et important partenaire mondial de VMware. « Dell et VMware apportent du sens en intégrant VxRail exécutant VCF dans le centre de données, lequel peut ensuite être étendu à VMware sur AWS. Vous disposez désormais d’un véritable système d’exploitation multicloud. C’est juste génial de voir comment ils peuvent rassembler tout cela et créer un seul système d’exploitation pour le monde multicloud. » Josh Lee, directeur des ventes de VirtuIT Systems, partenaire de Dell Technologies à Nanuet, dans l’État de New York, partage ce point de vue. « Cela prouve que si vous êtes un client VMware, Dell EMC est le premier partenaire qu’il faut avoir pour une plateforme matérielle », a-t-il indiqué.

Le nouveau fichier VCF sur VxRail comprendra des fonctionnalités conçues conjointement par Dell EMC et VMware visant à simplifier et rationaliser les opérations, tout en assurant une gestion de bout en bout du cycle de vie via du hardware automatisé par logiciel. « Offrant une expérience utilisateur unifiée, VMware Cloud Foundation sur VxRail est géré au cours de son cycle de vie comme une expérience de cloud hybride automatisée clé en main, ce qui réduit considérablement les risques et augmente l’efficacité opérationnelle de l’IT », affirme de son côté Chad Dunn, vice-président en charge de la gestion des produits d’infrastructure hyperconvergée chez Dell EMC. Selon lui, VMware a apporté des modifications architecturales à VCF qui s’harmoniseront parfaitement avec les fonctionnalités principales de VxRail, telles que la flexibilité de la mise en réseau, ainsi que des options de déploiement allant de l’appliance aux offres de rack intégrées. Autre avantage selon lui, le lancement synchronisé des mises à jour logicielles VxRail et VMware, ce qui permet aux clients de bénéficier plus tôt des nouveaux avantages des logiciels HCI et cloud.

Le dirigeant a ajouté que VCF for VxRail ouvrait de nouvelles opportunités aux partenaires distributeurs. « Évidemment, il y a un gros composant de services à cela. Si vous examinez le déploiement d’une conception validée par VMware, ce que beaucoup de clients font actuellement, il existe une riche opportunité de services pour les partenaires », a-t-il déclaré.