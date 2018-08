VMware a terminé le deuxième trimestre de son exercice 2019 avec un chiffre d’affaires de 2,17 milliards de dollars, en croissance de 17% sur un an. Le revenu des licences atteint 900 millions de dollars, soit une croissance de 19% par rapport au deuxième trimestre 2018. Le revenu opérationnel GAAP grimpe de 20% pour atteindre 509 millions de dollars Le bénéfice net GAAP s’établit à 644 millions de dollars ou 1,56 dollar par action, c’est 58% de plus qu’un an auparavant. Ce montant inclut un gain de 231 millions de dollars réalisé grâce à un investissement dans Pivotal Software.

Ces résultats sont supérieurs aux prévisions. C’est d’autant plus remarquable qu’ils sont dopés non seulement par les produits cloud mais également par l’offre de virtualisation traditionnelle, notamment vSphere. « Nous voyons ce modèle informatique hybride comme la bonne réponse », a expliqué le CEO de l’entreprise, Pat Gelsinger, lors de la présentation des résultats aux analystes. « Lorsque les clients constatent la solidité de VMware sur le cloud ils deviennent plus confiants en nous lorsqu’il s’agit d’informatique sur site. » Le dirigeant a également expliqué que ces partenariats avec Amazon et IBM dans le cloud hybride avaient justement créé une dynamique consistant à rapatrier certaines charges de travail sur site. Selon lui 150 partenaires ont acquis les compétences nécessaires et 50 d’entre eux ont déjà démarré des affaires dans le cloud hybride.

Le flux de trésorerie opérationnel engrangé au cours du deuxième trimestre a atteint 787 millions de dollars. Le flux de trésorerie disponible était de 726 millions de dollars.