Un bon mois après s’être offert le spécialiste de la sécurisation et de la conformité du cloud CloudCoreo, VMware vient d’annoncer l’acquisition d’E8 Security. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Cette startup de Redwood en Californie a développé Fusion, une plateforme qui utilise l’intelligence artificielle pour détecter les anomalies et les comportements suspects, mettre en relief les activités malveillantes et corréler les données de différentes sources. Concrètement, la plateforme IA Fusion combine l’analyse des big data, la modélisation du comportement et l’analyse multidimensionnelle pour analyser les menaces en temps réel.

Cette technologie sera intégrée à l’espace de travail numérique intégré Workspace One.

« Nous avançons avec les clients pour les aider à éliminer les silos de gestion et de sécurité afin de mettre en œuvre une sécurité prédictive et améliorer l’expérience des employés au sein de leur organisation. Nous pensons qu’ajouter les capacités d’E8 Security à Workspace One va accélérer ce parcours et nous aidera à délivrer une plateforme d’espace de travail numérique leader du secteur. Je suis très heureux d’accueillir l’équipe d’E8 Security au sein de VMware et j’ai hâte de pouvoir partager avec vous plus de détails sur l’intégration future de la technologie d’E8 Security dans Workspace One », explique sur le blog de VMware, Sumit Dhawan senior vice-président et directeur général de l’activité VMware End-User Computing (EUC).