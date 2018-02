VMware vient d’annoncer l’acquisition de CloudCoreo un spécialiste de la sécurisation et de la conformité du cloud. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilée.

Fondée en 2014 par trois vétérans du cloud, parmi lesquelles deux anciens haut responsables de F5 Network, cette jeune pousse d’Austin (Texas) a développé une plateforme de gestion et de sécurisation du cloud. Celle-ci inspecte toutes les couches de la pile d’infrastructure (services cloud, hôtes et configuration des applications) afin de fournir aux équipes de sécurité et DevOps des informations et une visibilité partagée sur d’éventuelles failles de sécurité ou violations de la politique de conformité.

« En tant que composante de VMware, CloudCoreo nous permettra d’étendre notre modèle de prise en charge d’opérations cohérentes dans n’importe quel cloud. Nous voulons aider les clients à accéder au cloud correspondant le mieux aux besoins de chaque application tout en optimisant la sécurité. Nous donnerons aux clients le choix final de développer et déployer dans le cloud n’importe quel type d’application nécessaire à leur activité, sans accroître la complexité ou les risques pour l’entreprise », commente sur le blog de l’éditeur, le directeur général de l’activité Cloud services de VMware, Milin Desai.

CloudCoreo est a levé 2,9 millions de dollars en 2016 au cours d’un tour de table mené par Madrona Venture. La société emploie à ce jour moins d’une dizaine de personnes.