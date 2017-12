L’éditeur et intégrateur de logiciels Visiativ prend une participation minoritaire au capital de la start-up lyonnaise Glowbl, plateforme de visioconférence collaborative et de partage de contenus en temps réel, et lance Moovapps Live qui intègre toutes les fonctionnalités développées par Glowbl.

Avec cette nouvelle Smart App, le groupe propose une solution, accessible en un clic depuis un ordinateur ou un smartphone, permettant de créer un lien de proximité avec les interlocuteurs distants et d’optimiser les déplacements des collaborateurs. Moovapps Live permet entre autres : les interactions sur les contenus et entre les participants – notamment en visioconférence – ainsi que le partage de tous types de documents, de contenus web (vidéos YouTube…) et le partage d’écran en cas de besoin.

« En intégrant la solution Glowbl à notre plateforme Moovapps, nous souhaitons mettre à la disposition des entreprises une offre complète et adaptée aux modes de travail d’aujourd’hui, s’inscrivant ainsi dans notre dynamique TNGV (Transformation Numérique à Grande Vitesse) lancée en début d’année. En effet, avec Moovapps Live nous souhaitons faciliter la coordination d’équipe et les prises de décisions, en particulier pour les entreprises œuvrant dans un contexte international et multi-sites, accélérer les formations et la circulation de l’information mais également optimiser les démarches commerciales », explique dans un communiqué Laurent Fiard, PDG du groupe Visiativ.

Moovapps Live vient enrichir le catalogue d’applications disponible sur le Store et s’interface avec la solution Moovapps Team. L’application vient compléter les solutions Smart Apps Moovapps Employee Center, Moovapps Employee Document ou encore Moovapps Customer Service Portal. Disponible en mode full SaaS, cette solution clés-en-main est entièrement personnalisable.