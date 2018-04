Afin de répondre aux nouveaux enjeux des métiers de l’entreprise, Visiativ fait savoir dans un communiqué qu’il souhaite proposer plus de 200 applications d’ici 2020 au sein de son catalogue Moovapps. Dans cette perspective, le groupe annonce le lancement de Moovapps Factory, une plateforme d’idéation et de conception d’applications à la demande en s’appuyant sur la communauté de développeurs de Moovapps (l’éditeur-intégrateur annonce plus de 100 participants réunis lors du lancement).

Parallèlement au lancement de Moovapps Factory, Visiativ annonce la signature d’une lettre d’intention en vue d’acquérir 80% du capital d’Audros Technology, un éditeur pure-player d’applications orientées données techniques. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Audros Technology a notamment développé une solution qui permet de faire le lien entre les données techniques et les données issues de la plupart des solutions ERP, notamment avec des développements sous Sage X3. Cette technologie devrait être intégrée au processus de création d’applications de Moovapps Factory. De plus, elle devrait permettre de garantir une intégration optimale des applications métier au sein des outils ERP des clients.

« Notre technologie deviendra un véritable moteur de générateur d’applications, au cœur de Moovapps, autour des données techniques. De plus, nous allons pouvoir enrichir le Moovapps Store de nos 5 applications déjà disponibles dans le domaine du MES, Manufacturing Execution System », commente dans un communiqué Kamal Cheballah, fondateur d’Audros Technology.

Constituée de 25 collaborateurs, la société est basée à Lyon. Elle revendique plus de 200 clients PME-PMI et ETI, représentant environ 15.000 utilisateurs. Au cours de son dernier exercice, Audros Technology a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros, dont 15% à l’international, avec une bonne rentabilité dans le métier d’éditeur.

Par ailleurs, Visiativ va monter au capital de Linksoft, startup dont il était jusqu’à présent actionnaire minoritaire, pour en prendre le contrôle à hauteur de 55%.

Linksoft « verticalise » les produits Moovapps, notamment autour des problématiques de management des ressources humaines et de qualité et sécurité au travail. La société créée en 2014 offre ainsi à ses clients une solution complète intégrée aux outils RH pour piloter et gérer les processus de prévention.

Dans le cadre de cette opération capitalistique, une dizaine d’applications (gestion du capital humain, gestion des risques ou encore des compétences) rejoindra le Moovapp Store, qui compte ainsi une soixantaine d’apps.