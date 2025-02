Evernex expose pour la première fois ses solutions à IT Partners 2025, les 5 et 6 février 2025, au stand A017. Son directeur des opérations commerciales EMEA (France, Italie, Espagne, Portugal) et des opérations de financement IT, Vincent Bavcevic, explique pourquoi cette entreprise française de la tierce maintenance veut être présente au rendez-vous annuel de la distribution informatique.

Channelnews : Qu’est-ce qui vous amène à participer à IT Partners pour la première fois ?

Vincent Bavcevic : Nous travaillons à 70% en mode indirect en France et avec 80% des partenaires IT français. Notre siège est à côté du nouvel emplacement du salon à La Défense Arena. Il était naturel que nous participions au salon cette année.

Channelnews : Qu’avez-vous prévu comme activités au cours de ces deux jours de salon ?

Vincent Bavcevic : Nous serons une vingtaine de personnes d’Evernex sur le stand, venues de la région parisienne, mais aussi de Toulouse, Lyon, Bordeaux et Lille. Nous allons présenter nos solutions de maintenance des infrastructures informatiques à de potentiels partenaires spécialisés dans le stockage, les réseaux et/ou les serveurs. Nous estimons que certains ne nous connaissent pas suffisamment ou nous perçoivent encore comme un broker. Les solutions d’Evernex couvrent l’ensemble du cycle de vie des équipements IT, de leur mise en service à leur fin de vie. Notre participation au salon sera aussi l’occasion de rassembler nos clients et partenaires autour d’un moment convivial avant d’écouter le concert de Mika dans la soirée.

Channelnews : Qu’est-ce qui fait votre particularité par rapport à d’autres acteurs de la maintenance des infrastructures IT ?

Notre présence internationale, notre offre complète et notre démarche durable.

Tout d’abord, nous sommes implantés en France depuis 40 ans mais nous sommes aussi très internationaux, avec 50 filiales dans le monde. Nos effectifs regroupent 1.500 personnes. Nous avons une grande expertise dans la gestion de la pièce, avec un stock conséquent. Nous disposons de 340 stocks locaux de par le monde pour servir nos clients. Autant dire que la logistique est une activité clé chez nous.

Nous proposons des services complets de gestion des pièces de rechange (spare as a service), de maintenance, de recyclage, de sécurisation et sauvegarde des données (back-up as a service), de déménagements, de location et de financement IT.

Et puis, nous promouvons une démarche durable que les partenaires IT peuvent proposer à leurs clients. Je pense notamment à la mise en application de nouveaux règlements comme la directive européenne CSRD (Directive sur les rapports de développement durable des entreprises). Par exemple, nous avons accompagné l’Institut Catholique de Lille dans une démarche d’achat de serveurs reconditionnés et de reporting non-financier. Et puis, en tant que partenaire de Tech for Climate, nous invitons nos clients à ralentir la cadence de rotation de leurs équipements. Certains serveurs ou équipements de stockage peuvent tourner dans des environnements de production pendant 15 ans. Il n’y a pas besoin d’avoir la dernière version ou le dernier CPU partout dans l’entreprise.