L’équipe de Channelnews vous invite à retrouver son rédacteur en chef, Johann Armand, pour une émission de deux heures en direct du salon IT Partners depuis Paris La Défense Arena. À cette occasion, nous accueillerons :

Jérôme Boulon, Fondateur de NeoVAD

Sébastien Morin, PDG d’Hexatel & administrateur Eben

Rémy Cognet, Co-dirigeant de Walpi Groupe Hexapage & Administrateur Eben

Jean-Philippe Melet, Président de Stelogy

Toni Da Costa, Directeur pôle informatique de Vienne Documentique

Pascal Prot, CEO de Legos

Jeremie Ktorza, Directeur de l’activité informatique et télécom de DFM

Fabien Lévèque, Directeur Marketing IT & RSE de Dynamips

Dave Lecomte, PDG | VFLIT (Vous Faciliter L’IT)

Jérôme Williams, DG d’AMG Informatique

Jean-Benoit Carsin, DG et co-fondateur d’ITcom Services

Ludovic Guittet, DG de Fastwan

Maxime Charlès, Président de Provectio

Lenny Vercruysse, Directeur général Fondateur-Directeur Associé de Be-Cloud

Yohan Matti, Consultant expert associé d’Underscor

Julien Neyrial, Pdg de Neyrial Informatique & administrateur Séquence

Stephane Nonnet, Président – Fondateur de Victoria Solutions

Clément Héraud, Directeur Marketing & Communication d’Itancia

Alexandre Lorey, Président d’ Yneia

Sacha Hilic, Directeur général d’IMS

Ils viendront partager leur actualité et leur décryptage sur des thématiques telles que : le ralentissement économique ; la hausse des prix des logiciels ; le développement des cas d’usage de l’intelligence artificielle ; l’évolution de la protection cyber des entreprises ; la suite du big bang tarifaire et stratégique de VMware ; la décarbonation de l’économie ou la souveraineté numérique.

Ils seront accompagnés par nos partenaires, Emmanuel Gosselin de Sophos, Pascal Le Digol de WatchGuard avec Bruno Laureti, DSI d’EBS Group qui viendront également nous partager leur actualité.