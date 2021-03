La spécialiste de l’IoT Sierra Wireless a été obligé d’interrompre sa production après avoir été victime le 20 mars d’un rançongiciel qui affecte également ses opérations internes.

L’équipementier canadien assure dans un communiqué que les fichiers concernant ses clients n’ont pas été impactés. « Une fois que l’entreprise a eu connaissance de l’attaque, ses équipes informatiques et opérationnelles ont immédiatement mis en œuvre des mesures pour contrer l’attaque conformément aux procédures et politiques de cybersécurité établies, élaborées en collaboration avec des conseillers tiers », précise le communiqué, ajoutant ces équipes estiment avoir résolu l’attaque et travaillent actuellement à la remise en ligne des systèmes informatiques. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le site de la société affiche toujours « site is under maintenance ».

La société estime qu’elle redémarrera la production et reprendra bientôt ses activités normales. En attendant, elle demande à ses clients et partenaires de faire preuve de patience.