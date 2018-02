Veritas s’apprête à lancer une vaste restructuration nous apprend The Register. Le spécialiste de la gestion des données multicloud, qui a changé de CEO le mois dernier, vient en effet de faire appel au cabinet Alix Partners pour engager une réflexion sur ses structures. « Comme c’est le cas avec chaque organisation qui change de direction, le nouveau CEO Greg Hughes évalue tous les aspects de l’activité afin de maximiser les viviers de talents, augmenter la croissance et la profitabilité, et accélérer l’innovation dans les domaines clés de l’entreprise. Par conséquent, l’entreprise souhaite déterminer les changements nécessaires afin de délivrer la plus grande valeur aux clients, partenaires, employés et investisseurs », a expliqué à nos confrères Ross Camp directeur de la communication globale de Veritas.

Le cabinet Alix Partners a été impliqué dans plusieurs restructurations drastiques d’entreprises en difficulté telles que SGI en 2005, GM Saab, Kodak ou encore la chaîne de grands magasins JC Penney.

Acquise auprès de Symantec par The Calyle Group pour 7,4 milliards de dollars en 2016, Veritas emploie environ 7.000 personnes et revendique près de 50.000 clients. Confrontée à la forte concurrence d’entreprises telles que Veeam ou Rubrik, la société a engagé un virage vers le cloud l’année dernière.

D’après certains sources internes qui se sont confiées à The Register, l’entreprise taille dans ses coûts, et les augmentations au mérite et bonus des salariés font l’objet d’un examen approfondi. La direction souhaiterait augmenter fortement les marges bénéficiaires. L’une de ses sources a cité le chiffre de 30 à 40% d’augmentation. Des suppressions d’emplois seraient par ailleurs envisagées, notamment en Irlande où sont basées les équipes support. Cette activité serait désormais concentrée à Pune en Inde.

Ross Camp a par ailleurs évoqué le lancement prochain de nouveaux produits. « Au cours des prochaines semaines, Veritas devrait annoncer de grandes innovations concernant les produits clés ainsi que l’introduction de nouvelles solutions permettant à la base de clients installée de résoudre certains de leurs plus grands problèmes en matière d’IT et de gestion des données, sur site et dans le multi-cloud. »