Face à l’inflation réglementaire en matière de traçabilité extra-financière en lien avec les enjeux de soutenabilité (CSRD, ESRS…), les logiciels RSE/ESG s’imposent peu à peu comme une composante incontournable du système d’information des organisations. Mais sur ce marché encore émergent, comment sélectionner la bonne solution, sachant que les offres disponibles se comptent déjà par dizaines ? C’est à cette problématique que s’attaque le cabinet d’étude Advaes en publiant une étude-benchmark approfondie consacrée aux logiciels RSE/ESG présents sur le marché français. Fruit de plusieurs mois de travail en lien avec les principaux offreurs et clients du marché, cette analyse de 111 pages accessible en libre téléchargement a donc vocation à aider les organisations souhaitant piloter leur impact environnemental et leur reporting RSE à s’outiller.

Conduite sous la direction d’Emmanuelle Olivié-Paul, fondatrice d’AdVaes (photo), l’étude recense 111 éditeurs orientés vers l’évaluation de l’impact environnemental de l’IT et des services numériques, la comptabilité carbone, ainsi que le reporting et le pilotage RSE/ESG. Une cinquantaine font l’objet d’une présentation détaillée dont 25 sont comparés sur 9 grands critères majeurs (couverture fonctionnelle, facilité d’intégration, pilotage de la donnée, visualisation de la donnée, niveau d’accompagnement proposé, auditabilité, fiabilité…).

L’étude révèle notamment que : 44 % des éditeurs ont été créés depuis moins de cinq ans ; 62 % sont d’origine française (confirmant le dynamisme local) ; 74 % des utilisateurs – l’étude inclut une enquête de satisfaction menée auprès d’une soixantaine de décideurs (CIO, CSO, DG…) – se disent plutôt satisfaits à très satisfaits des solutions utilisées ; le marché français des logiciels RSE/ESG pourrait atteindre 430 M€ en 2028, contre 270 M€ en 2025.

Particularité de l’étude : elle croise les analyses fonctionnelles des outils avec une appréciation plus globale des éditeurs eux-mêmes : gouvernance, modèles économiques, partenariats technologiques, engagement à long terme… « La grille d’évaluation ne se focalise pas uniquement sur les fonctionnalités des logiciels, mais aussi sur les sociétés elles-mêmes, leur pérennité, leurs équipes, leurs investisseurs… », expose Emmanuelle Olivié-Paul. Des critères qui revêtent une importance particulière sur un marché encore jeune, selon elle.

L’étude se distingue également par sa volonté de mettre en lumière des différenciants, souvent ignorés par les études concurrentes : origine sectorielle et spécialisation des solutions, approche méthodologique, confiance, ou encore approche RH… « L’idée, c’est de fournir des informations qu’on ne va pas trouver dans d’autres rapports plus internationaux, commente Emmanuelle Olivié-Paul. Pour cette dernière, cette étude est « à la fois un outil d’aide à la décision pour les entreprises, et un moyen de visibiliser des éditeurs français ou européens qui font les choses bien mais sont absents des grandes études anglo-saxonnes ». D’où la décision – inédite – de la rendre accessible gratuitement.

À noter que l’étude a été financée par cinq éditeurs – appYuser, BlueKanGo, Ekyo, OxygenIT by ScaleDynamics et Resilio. Ils font l’objet d’une évaluation approfondie donnant lieu à un rapport de deux pages incluant matrice SWOT, diagramme de Kiviat et avis d’analyste.

Depuis sa publication le mois dernier, l’étude a reçu un accueil très positif du marché avec plus de 150 demandes d’accès (sans compter les accès distribués par les clients de l’étude). Une version en anglais devrait sortir dans les prochains jours.