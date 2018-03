La treizième édition du salon IT Partners a permis de confirmer pour ceux qui en doutaient encore que la distribution IT enregistre actuellement une forte recrudescence d’activité et que le phénomène est parti pour durer. Sensible depuis la rentrée 2017, cette reprise s’est d’abord matérialisée dans l’audience du salon qui a enregistré une progression de près de 10% du nombre de ses exposants – avec 234 inscrits – et une hausse de 3.2% de sa fréquentation, avec plus de 14.000 visiteurs cumulés sur deux jours. « Cette treizième édition a été particulièrement satisfaisante tant sur le plan du développement du salon, que du climat qui régnait sur place », commente Laurent Eydieu, directeur de division en charge de l’événement chez Reed Expositions France.

Qu’ils soient exposants ou visiteurs, les participants étaient unanimes pour constater une forte reprise des investissements IT chez les clients quel que soit leur secteur d’activité et leur taille. « Cette reprise, on la ressent d’abord à l’expression des visages, commente Ludovic Pennetault, dirigeant de JD Repro, une entité orientée bureautique du groupe Vienne Doc. Les clients sont plus détendus. Ils s’intéressent plus à ce qu’on leur propose. Ils ont des projets. Et ils hésitent moins à s’engager. »

Un appétit de business et un enthousiasme qui étaient palpables sur le salon, les revendeurs étant plus que jamais à la recherche de nouvelles opportunités. Dans ce contexte, certains stands étaient particulièrement courus tels ceux des opérateurs télécom et cloud Sewan, Jaguar Network, Open IP ou ServeurCom… Leurs solutions de connectivité et leurs services hébergés sont en effet très appréciés des revendeurs car ils leur permettent de se constituer rapidement d’important parcs clients pourvoyeurs de revenus récurrents.

Autre stand qui n’a pas désempli pendant deux jours : celui de Pryntec, la marque du spécialiste de la vidéosurveillance TEB, dont les solutions innovantes – notamment la borne vidéo mobile – ont suscité beaucoup d’intérêt. Très fréquenté également, le stand de Xefi dont le modèle de franchise basée sur les services de proximité et la promesse de dégager 12 à 15% de résultat annuel ont beaucooup séduit.

Difficile ici de faire un panorama exhaustif des tendances et des opportunités business que cette édition 2018 d’IT Partners aura permis de mettre en lumière mais tout le monde semblait s’accorder sur le fait que 2018 devrait être un excellent cru pour la distribution IT dans la continuité de 2017.