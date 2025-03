La Chine annonce avoir développé un robot capable de sectionner les câbles sous-marins en haute mer. Rappelons qu’1,3 million de kilomètres de câbles sous-marins tapissent le fond des océans et font transiter plus de 95% du trafic transcontinental de données.

Dotée d’une coque en alliage de titane, l’outil sophistiqué conçu par le Centre chinois de recherche navale (CSSRC) fonctionne jusqu’à 4 kilomètres de profondeur en autonomie et jusqu’à 10 kilomètres dans des bathyscaphes tels que Fendouzhe ou Haidou. Sa meule diamantée de 15 centimètres tourne à 1.600 tours par minute pour couper les gaines d’acier qui protègent les câbles. Le robot peut opérer furtivement, sans jamais remonter à la surface.

Cette information provient du gouvernement chinois et a été relayée par le quotidien anglophone de Hong Kong South China Morning Post. On peut se demander pourquoi un pays comme la Chine révèle publiquement détenir un tel outil, hormis vouloir démontrer sa prouesse technique et faire peur à d’éventuels ennemis. Couper des câbles sous-marins peut causer des problèmes de communication à l’échelle mondiale. On constate déjà que plusieurs câbles sous-marins ont été sabotés en mer Baltique depuis le début de la guerre en Ukraine, dans le cadre d’opérations militaires.