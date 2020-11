Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 48,5 millions d’euros au troisième trimestre 2020, en recul de 8% sur un an. Même si ce recul apparaît plus prononcé qu’au deuxième trimestre à cause des effets de périmètre liés aux consolidations d’Océane Consulting Nord et de Neonn, le groupe a au cours du troisième trimestre mieux résisté aux effets de la crise sanitaire. Selon lui, la perte de chiffre d’affaires liée à la pandémie a été limitée à 12% au cours de la période, contre 15% au deuxième trimestre. Parallèlement, il a enregistré une remontée du taux d’activité de ses consultants au cours de la période.

A l’issue des neuf premiers mois de son exercice 2020, le chiffre d’affaires consolidé d’Umanis s’est établi à 160,4 millions d’euros, parfaitement stable par rapport aux trois premiers trimestres de l’année 2019, démontrant ainsi une bonne résistance de ses activités pendant cette période.

Malgré une bonne résilience au troisième trimestre, illustrée par la remontée de son taux d’activité, l’ESN n’a pas constaté de reprise franche de son activité. Dans un contexte incertain dû à l’aggravation de la situation sanitaire et au reconfinement en France, elle a décidé de poursuivre la mise en œuvre des actions qui lui ont permis de résister au cours de la première partie de l’exercice (optimisation de l’efficacité opérationnelle, recours accru à l’organisation en centres de services, gestion stricte des coûts et des engagements…). Umanis devrait par ailleurs continuer de bénéficier du dispositif d’activité partielle au moins jusqu’à la fin de l’année.

Rappelons que le groupe n’a pas communiqué d’objectifs financiers pour l’exercice actuel.