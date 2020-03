Après les rachats de Veracode par Thomas Bravo pour 950 millions de dollars et de Shape Security par F5 Networks pour un milliard de dollars, un troisième fournisseur de tests de sécurité des applications va changer de mains pour 1,15 milliard de dollars. C’est en effet le prix que va payer la société de capital-investissement Hellman & Friedman (H&F) basée à San Francisco pour acquérir l’Israélien Checkmarx auprès d’Insight Partners, qui conservera « une participation minoritaire substantielle », précise un communiqué de provenant de Tel-Aviv. Il s’agit de la plus importante acquisition d’une société spécialisée dans la sécurité d’application jamais réalisée.

Cette acquisition renforcera la croissance déjà remarquable de l’entreprise à un moment où la sécurité des logiciels n’a jamais été aussi critique pour les entreprises modernes ajoute le communiqué.

« Cette acquisition témoigne clairement de l’inimitable équipe mondiale de Checkmarx qui a assuré notre position de leader dans la sécurité des logiciels, ainsi que du rôle important que joue notre technologie dans le secteur plus large de la cybersécurité », affirme Emmanuel Benzaquen, PDG de Checkmarx. « Avec plus de sociétés utilisant le développement de logiciels pour faire évoluer leurs activités que jamais auparavant, les dirigeants sont parfaitement conscients des risques accrus causés par l’exposition aux logiciels ».

Checkmarx a été fondée en 2006 et est dirigée depuis par Emmanuel Benzaquen et Maty Siman, fondateur et directeur technique. Elle emploie plus de 700 personnes et revendique plus de 1.400 clients dans 70 pays, parmi lesquelles une quarantaine d’entreprises du Fortune 100.

« Nous sommes impatients de poursuivre sur la lancée du formidable succès de Checkmarx à ce jour et de soutenir la croissance rapide de l’entreprise dans les années à venir », déclare Tarim Wasim, partenaire chez Hellman & Friedman. « Maty et Emmanuel sont deux des principaux opérateurs de l’industrie de la cybersécurité et nous sommes ravis d’avoir soutenu leur croissance stratosphérique au cours des cinq dernières années. Nous resterons des supporters actifs et des champions vocaux de l’équipe Checkmarx », ajoute de son côté le directeur général d’Insight Partners Partners, Richard Wells.