Un document judiciaire daté du 4 avril 2023 révèle que Twitter inc. a changé sa dénomination sociale en X Corp et n’existe plus. X Holdings Corp devient l’entreprise mère de l’ex-Twitter, comme Alphabet pour Google ou Meta pour Facebook et Instagram.

Selon le document, X Corp. a été fondée le 9 mars 2023 au Nevada. La demande de fusion avec Twitter a été déposée le 15 mars.

X Holdings Corp, également créée le mois dernier, pourrait regrouper les autres entreprises d’Elon Musk, l’acquéreur milliardaire de feu-Twitter et président de X Corp et X Holdings Corp.

X est également le nom du projet d’Elon Musk visant à créer une application « à tout faire », combinant réseau social, messagerie et système de paiement, comme WeChat en Chine. En octobre dernier, Musk déclarait en effet qu’« acheter Twitter est un accélérateur pour créer X, l’application de tout ».