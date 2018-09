« Les clients continuent donner la priorité à leur transformation numérique et adoptent les technologies de cloud hybride de Red Hat pour moderniser leurs applications et apporter plus d’efficacité à leur activité. L’expansion de notre portefeuille technologique a augmenté notre importance stratégique auprès des clients ainsi que le démontre le nombre de contrats de plus de cinq millions de dollars signés au deuxième trimestre, un chiffre qui a doublé en un an. » C’est en ces termes que le CEO de Red Hat a présenté les résultats trimestriels de sa société.

Le chiffre d’affaires a atteint au 31 août 823 millions de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 14%. Wall Street s’attendait à 829 millions de dollars. En revanche, le bénéfice net s’établit à 87 millions de dollars ou 0,47 dollar dilué par action, c’est 10% de moins que les 97 millions de dollars ou 0,53 dollar dilué par action, annoncés un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il atteint 157 millions de dollars, contre 138 millions de dollars au deuxième trimestre 2017.

« Nos résultats du deuxième trimestre ont été conformes à nos prévisions et nous avons réalisé une croissance de 20 % du carnet de commandes total qui atteint 3,3 milliards de dollars », a déclaré le directeur financier, Eric Shander. « Nous réaffirmons que notre croissance annuelle sera de 16 % à 17 % par rapport à l’année précédente. Cependant, nous ajustons nos objectifs de revenus en dollars pour l’exercice complet d’environ 15 millions, uniquement pour tenir compte de l‘évolution des taux de change. »

Pour l’exercice, l’éditeur table sur un chiffre d’affaires compris entre 3,360 milliards de dollars et 3,395 milliards de dollars. Pour le trimestre en cours il prévoit un chiffre d’affaires compris entre 848 millions de dollars et 856 millions de dollars. Les analystes s’attendaient quant à eux à des revenus d’au moins 862 millions de dollars.

A l’ouverture hier, le titre chutait de 6,38% mais regagnait 1,03% ce vendredi.