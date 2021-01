Confronté à une forte baisse de ses résultats, Xerox va se scinder en trois entités distinctes d’ici l’an prochain a expliqué son CEO John Visentin lors de la présentation des résultats. Une décision qui permettra à la firme de Norwalk « de se remettre debout ». « Nous prévoyons de créer trois activités distinctes : les logiciels, le financement et l’innovation d’ici 2022 pour offrir une plus grande concentration, de la flexibilité et de la visibilité. Nous allons identifier la bonne structure à long terme pour chacune de ces activités, ce qui peut inclure l’utilisation d’une société holding », a-t-il précisé.

L’entité consacrée aux logiciels comprendra le système de gestion de contenu basé sur le cloud DocuShare, le logiciel de campagne de marketing multicanal XMPie et l’entreprise de réalité augmentée CareAR acquise fin 2020. De son côté, Xerox Financial Services (XFS) est appelée à devenir une entreprise mondiale de solutions de financement, qui proposera notamment du leasing de technologies et de matériel de bureau de Xerox, mais aussi de parties tierces. Enfin, le laboratoire de recherche de la société (Palo Alto Research Center ou PARC) deviendra une entité à part entière, couvrant l’impression 3D et la fabrication numérique, les capteurs et services IoT ainsi que les technologies respectueuses de l’environnement.

Par ailleurs, Xerox va lancer dans les prochains mois un fonds de capital-risque de 250 millions de dollars pour investir dans des startups et des entreprises en phase de développement qui se concentrent sur des secteurs à forte croissance. Ce fonds « servira de pont entre l’innovation interne et externe et les efforts de commercialisation, construisant un écosystème qui stimule la croissance grâce à des partenariats commerciaux en matière d’investissement et au développement conjoint de nouvelles technologies », a déclaré John Visentin.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’est élevé à 1,93 milliard de dollars, en repli de 21% en année glissante. Le bénéfice par action GAAP s’est établi à 0,36 dollar, en baisse de 69,2% sur un an. Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus ont reculé de 22,5% à 7,02 milliards de dollars. Le bénéfice par action a chuté de 69,8% à 0,84 dollar.

Pour cette année, Xerox prévoit un retour de la croissance et table sur un chiffre d’affaires d’au moins 7,2 milliards de dollars à taux de change constants « même dans le scénario improbable où les entreprises ne commencent pas à rouvrir leurs portes au premier semestre ».

Le CEO a par ailleurs expliqué que le plan mis en œuvre en 2018 avait permis à la société d’économiser à ce jour 1,4 milliard de dollars auxquels devraient s’ajouter cette année 375 millions de dollars supplémentaires. « Nous avons mis notre stratégie à l’épreuve en 2020, en dégageant un bénéfice par action et un flux de trésorerie disponibles positifs, tout en restituant du capital aux actionnaires et en continuant à investir pour notre avenir », s’est félicité John Visentin.