John Visentin, le PDG et vice-président de Xerox est décédé le 29 juin, à l’âge de 59 ans, des suites d’une maladie.

Diplômé de l’Université Concordia de Montréal, John Visentin a commencé sa carrière chez IBM. Il y a travaillé pendant plus de 20 ans, puis est passé chez HP. Avant de rejoindre Xerox, il a été le directeur général de Novitex Enterprise Solutions pendant 4 ans. Il a également œuvré en tant que conseiller du président d’Exela Technologies et a été partenaire opérationnel d’Advent International.

Quand il entre chez Xerox en mai 2018, le groupe est en difficulté mais vient de renoncer à fusionner avec Fujifilm. John Visentin cherche à élargir l’offre de la société, notamment via des percées dans l’impression 3D. En novembre 2019, il tente une OPA hostile sur HP qu’il finit par abandonner au printemps 2020 du fait de la pandémie de Covid-19.

« Nous sommes tous très attristés par cette nouvelle tragique et nos pensées sont avec sa famille en cette période difficile », déclare Steve Bandrowczak, le président et directeur des opérations de la firme de Norwalk qui va occuper le poste de PDG par intérim. Il ajoute dans le communiqué que « La vision de John était claire et l’équipe Xerox continuera de la concrétiser, non seulement pour respecter nos engagements envers nos actionnaires, nos clients et nos partenaires, mais aussi pour perpétuer l’héritage de John ».