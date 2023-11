2022 est un nouveau bon cru pour l’édition logicielle en France, comme en témoigne la dernière édition du Top 250 des éditeurs, publiée par Numeum et EY. Les acteurs du panel (275 au total) ont enregistré un chiffre d’affaires de 21 milliards d’euros en 2022, soit une croissance d’une année sur l’autre de 10,5%, supérieure à celle de la précédente édition où elle atteignait 9,7%.

Si 91% du panel fait mieux que l’an dernier, le leader Dassault Systèmes joue fortement son rôle de locomotive en apportant à lui seul 0,7 Md€ de chiffre d’affaires supplémentaire. Il tire aussi le groupe des éditeurs sectoriels, qui représentent 61% du panel et dont le chiffre d’affaires a progressé de 11%. Celui des éditeurs horizontaux a enregistré une hausse de 19% suite à une année riche en opérations de croissance externe, réalisées notamment par Cegid (Talentsoft, ACA et CEDRICOM), Chapsvision (Deveryware, Qwam intelligence et Geotrend) ou encore Tessi (Vilt).

Avec la poursuite de la consolidation, les éditeurs de plus de 50 M€ de CA sont passés d’une cinquantaine à une soixantaine et les 28 qui dépassent 100 M€ contribuent à hauteur de 78 % du chiffre d’affaires du panel. La croissance est de 9% pour ces poids lourds du secteur mais elle est à deux chiffres pour tous les autres et culmine à 22% pour les éditeurs de moins de 5 M€ de CA.

Une croissance dont la trajectoire est devenue aussi plus maitrisée avec l’adoption du SaaS comme modèle économique de référence. Pour la première fois, les éditeurs français ont réalisé plus de la moitié (56 %) de leurs revenus avec les activités SaaS, un taux en progression de 7 points sur un an. Pas étonnant donc que les investissements dans le cloud et le SaaS demeure la priorité technologie numéro 1 (54%) devant la sécurité (16%) et l’intelligence artificielle (14%).

Les éditeurs considèrent que leurs trois principaux leviers de croissance sont l’innovation, avec la proposition de nouvelles solutions, l’upselling et le développement des partenariats et de la vente indirecte. La croissance externe ne vient qu’en quatrième position, même si une majorité d’éditeurs (53%) prévoit une opération de croissance externe dans le futur.

En plus de déjouer les pronostics sur un ralentissement du secteur, les éditeurs ont démontré la solidité et la valeur ajoutée de leur modèle : 8 sur 10 ont réalisé un bénéfice d’exploitation l’an dernier. L’internationalisation reste en revanche un défi difficile, avec un chiffre d’affaires réalisé à l’étranger qui s’élève à 58 %, relativement stable dans la durée et qui est en très grande majorité réalisé par les trois premiers éditeurs du classement.

Liste des sociétés citées dans le classement :

