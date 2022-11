La 12ème édition du Top 250 des éditeurs de logiciels français, réalisée par EY et Numeum, témoigne de la résilience et du dynamisme du secteur en 2021. Les 294 éditeurs qui ont participé à l’enquête ont réalisé un chiffre d’affaires de 19,4 milliards d’euros, soit une croissance de 10,2% sur un an contre 9,1% en 2020. Cette croissance est aussi mieux partagée. Hors top 3, la croissance observée du chiffre d’affaires en 2021 est de 15 % alors qu’elle n’était que de 6 % en 2020. Les « petits », avec un chiffre d’affaires inférieur à 10M€, s’en sortent le mieux avec une croissance de 17%.

Dans cette période marquée par la sortie de crise du covid, les éditeurs ont démontré la solidité de leur modèle. Ils sont 79% à avoir réalisé un bénéfice d’exploitation. Le secteur est aussi dynamisé par le modèle SaaS qui s’impose en standard et représente 45% du chiffre d’affaires édition du panel (39% en 2019).

Dans ce contexte porteur, les éditeurs ont accéléré sur les recrutements avec une hausse de +9% en 2021 contre +5% en 2020. 88% d’entre eux prévoient d’augmenter encore leurs effectifs en 2022. Malgré les difficultés de recrutement, 13 000 nouveaux postes ont été créés entre 2019 et 2021.

« Autre signe d’une relève assurée, notre secteur compte désormais une trentaine d’éditeurs affichant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires logiciel et 150 éditeurs de plus de 10 millions d’euros », se félicite dans son édito Stanislas de Rémur, président du collège éditeurs et plateformes de Numeum. « Et la consolidation devrait continuer puisque les éditeurs font davantage appel au capital investissement et que 56% envisagent de réaliser une opération de croissance externe à l’avenir, en particulier à l’international », ajoute-t-il.

Toutefois dès la réalisation de l’enquête les premiers effets du conflit russo-ukrainien se faisaient ressentir. 22% des éditeurs ont déclaré être impactés, ce qui s’est traduit pour eux par des pertes de clients (48%) de ressources en R&D (30%) ou de la cybercriminalité (20%). L’amplification de la crise énergétique qui en a résulté touche désormais une grande partie des donneurs d’ordre et contraint le secteur à s’adapter.

La RSE s’impose d’ailleurs comme une préoccupation prioritaire pour 71% des 241 sociétés qui ont répondu à ce volet de l’enquête. Parmi les chiffres clés, retenons que 62% ont initié une démarche RSE structurée, 31% réalisent leur bilan carbone et 17% quantifient la réduction des émissions grâce aux solutions proposées chez leurs clients.

Ce nouveau Top 250 dresse un panorama très large du secteur. Pour donner une idée de sa progressivité, Ecomundo à la 250ème place réalise 2M€ de chiffre d’affaires, Arpege à la 100ème 21M€, Harvest à la 50ème 52M€, Docaposte à la 10ème 320 M€ et Dassault Systèmes culmine à la 1ère avec 4,4 Md€.

Beaucoup d’évolutions sont à relever dans le top 10 : Ubisoft s’empare de la 2ème place derrière Dassault Systèmes et relaye Criteo à la 3ème. De même Cegid monte à la 5ème place et relaye Murex à la 6ème. Cegedim recule de la 7ème à la 9ème place devancé par Claranova et Infopro Digital. Docaposte progresse de 10 places pour occuper la dernier ligne du top 10. Enfin Sopra Steria se maintient à la 4ème place.

Liste des sociétés citées dans le classement :

4d, A2mac1, Ab Tasty, Acd Groupe, Ach @T Solutions, Acteos, Activeo, Adelyce, Adwanted Group, Aimaira, Akeneo, Allshare, Alma, Altays, Amelkis, Andjaro, Arcad Software, Arche Holding (Ex-Medisys), Archimed, Arpege, Articque, Askia, As-Tech Solutions, Astree Software, Asys, A-Systems, Ateme, Atempo, Attic+, Avanteam, Axway Software, Balyo, Beemo Technologie, Berger-Levrault, Boondmanager, Botify, Braincube, Brainwave Grc, Calmedica, Cast, Cegedim, Cegi, Cegid, Celsius Online, Centreon, Chapsvision, Ciril Group, Cirpack Sas, Claranova, Clarilog France, Codra, Coopengo, Covline, Creative It, Criteo, Dalet, Dassault Systemes, Data Legal Drive, Dds Logistics, Declaranet , Protys, D-Edge, Deepki Sas, Deveryware, Diapason, Digitech, Dimo Software, Divalto, Docaposte, Dolist, Don’t Nod Entertainment, Doxense, Dpo Consulting, Easyvista, E-Attestations.Com, Ebp Informatique, Ecomundo, Efalia, E-Finances, Eig, Eksae, Élap, Elcia Groupe, Eloquant, Energisme, Enovacom, Equasens (Ex-Pharmagest), Equativ (Ex Smart Adserver), Esi Group, Esii, Esker, Eudonet, Eurecia, Eureka Solutions, Euris, Evolucare Technologies, Exatech, Expensya, Fiducial Informatique, Finance Active, Focus Home Interactive, Fœderis, Futurmaster, Gameloft, Gatewatcher, Generix Group, Goblinz Studio, Graitec, Groupe Dl Software, Groupe Jvs, Groupe Lse , Groupe Yoni, Hardis Group, Harvest, Holy-Dis, Horizontal Software, Icd International, Id Systemes Group, Ige Xao, Inetum, Infologic Engineering, Infopro Digital, Infotel, Infovista, Interact Software, Intescia, Intrasense, Invoke, Isagri, Isilog, It Development, Itesoft, Ivalua, Iwe, Jalios, Jamespot, Jump Technology, Kbrw, Keepeek, Kelio (Ex. Bodet Software), Klee Group, Lectra, Linedata Services, Linkurious, Logitud Solutions, Lomaco Softs & Services, Lucca, Lyra Network, Mailinblack, Maincare Solutions, Maxxing, Mega International Sa, Metrixware, Mgdis, Microids (Ex-Anuman Interactive), Mistral, Murex, Nacon (Bigben), Naelan, Neoledge, Neoxam, Nibelis, Nomadia, Numen, Octime, Odigo, Olaqin, Olfeo, Oodrive, Open, Opendatasoft, Operis, Oslo, Payfit, Peoplespheres, Peopulse, Planisware, Platform.Sh, Plug In Digital, Pole Star, Praxedo, Prima Solutions, Primobox, Prios, Prodware, Proginov, Prologue, Prosim Sa, Quadient, Rca, Report One, Ringover, Sages Informatique, Sarbacane, Savoye, Scality, Seiitra, Sellsy, Septeo, Shiro Games, Sidetrade, Silverprod Group, Sinari, Six-Axe, Skeepers, Slib, Smart Global Governance, Smsmode Calade Technologies, Softathome (Orange), Softway Medical, Sogelink, Solusquare, Solware, Sopra Steria Group, Splio, Stilog Ist, Stonal, Stormshield, Streamwide Sa, Sword, Sydev, Symtrax, Synox, Syspertec Communication, Talentia Software Group, Techform, Telelogos, Tenor, Teranga Software, Tessi, Tiime, Topsolid, Ubisoft Entertainment (Ubisoft), Upslide Sas, Val Software, Vérimatrix (Ex-Inside Secure), Vialink, Vif, Virage Group, Visiativ, Volume Software, Wallix, Wedia, Wesoft, Winpharma (Sarl Everys), Wisper, Witbe Sa, Xelya, Ymag, Zenchef, Zetaly.