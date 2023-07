Threads, le réseau social concurrent de Twitter lancé mercredi par Meta semble bien parti pour faire perdre quelques plumes à l’oiseau bleu. Selon Mark Zuckerberg, l’application aurait séduit 10 millions d’utilisateurs en seulement 7 heures et 30 millions d’utilisateur avant la fin de sa journée de lancement.

« Je pense qu’il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d’un milliard de personnes dessus. Twitter a eu l’occasion de le faire, mais n’a pas réussi. J’espère que nous le ferons », a écrit le PDG sur son compte Threads pour résumer l’ambition du nouveau réseau.

Si ce dernier était très attendu, il bénéficie d’un atout non négligeable puisqu’il repose sur Instagram, l’application de partage de photos de Meta et sa base de 2 milliards d’utilisateurs. Threads permet ainsi aux utilisateurs de se connecter avec leur compte Instagram existant et de retrouver facilement les comptes déjà suivis. En contrepartie, Meta a expliqué qu’un profil Threads ne pourrait être supprimé qu’en supprimant le compte Instagram auquel il est lié.

Threads permet de publier des messages jusqu’à 500 caractères et des photos et des vidéos d’une durée maximale de 5 minutes. Les discussions apparaissent dans un flux non chronologique où les utilisateurs peuvent aimer, répondre, republier ou citer les discussions d’autres utilisateurs. Les utilisateurs de Twitter devront toutefois revoir certaines habitudes car l’application ne comprend pas de fonctions comme les hashtags ou la messagerie directe.

Meta devrait aussi chercher à se différencier de Twitter par sa politique de modération. « Comme pour tous nos produits, nous prenons la sécurité au sérieux et nous appliquerons les directives communautaires d’Instagram sur le contenu et les interactions dans l’application », écrit l’entreprise dans son communiqué.

Elle annonce par ailleurs son souhait de rendre Threads compatible avec ActivityPub, le protocole de réseau social ouvert du W3C, ce qui rendrait le nouveau réseau interopérable avec des applications qui supportent le protocole, à l’instar de Mastodon et WordPress.

Threads est lancé dans plus de 100 pays avec des applications pour les plateformes IOS et Android. Les Européens devront eux patienter le temps que l’application se mette en conformité avec les règlements de l’UE en matière de confidentialité et de protection des données.