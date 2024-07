Thomas Gourand prend officiellement la direction générale de la filiale française de Snowflake. Il succède à Edouard Beaucourt qui devient responsable EMEA de Pigment, un éditeur français de logiciel de planification.

A 50 ans, Thomas Gourand est de retour en France après une dizaine d’années passées aux Etats-Unis. Il a œuvré pendant plus de 13 ans chez Google. Entre 2009 et 2015, il a développé les ventes des solutions de la division Enterprise en France, Entre 2015 et 2022, il a rejoint les équipes américaines du géant du cloud et a notamment été directeur régional du segment corporate.

Au cours des mois qui ont précédé son arrivée chez Snowflake France, il était chief revenue officer chez Searce, un intégrateur à San Francisco.

« Thomas Gourand a pour responsabilité d’identifier et de tirer parti des opportunités du marché ainsi que d’établir des relations solides avec les clients et partenaires en France. Il assure également l’efficacité opérationnelle de l’équipe, la gestion des budgets, le recrutement de talents locaux et collabore également avec l’équipe produit mondiale pour adapter les produits aux besoins du marché local », précise le communiqué d’annonce. « L’arrivée et la vision de Sridhar Ramaswamy sur la mise en place de l’intelligence artificielle dans l’entreprise de manière simple et fiable ont renforcé mon désir de rejoindre cette nouvelle aventure », déclare Thomas Gourand dans le communiqué.

Thomas Gourand est diplômé d’un Master de l’école de commerce Kedge de Marseille et de la Middlesex Business School à Londres.